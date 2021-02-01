行政院長蘇貞昌今日陪同總統蔡英文，視察台水「前瞻計畫桃園-新竹備援管線工程」，未來北水南調，桃園地區每日輸送給新竹的水源調度能力，將從每日4.6萬噸，提升至20萬噸。

蘇貞昌指出，蔡英文上任後就編列前瞻基礎建設計畫的水環境建設預算，政府也完成「板新地區供水改善二期工程計畫」，「馬公第二海水淡化廠一期興建計畫」，2020年他也核定「新竹緊急海淡機組」以及「備援調度幹管工程計畫」等。水利建設是一棒接一棒，如果政府把水的問題解決，未來全台水資源互通有無，才是「有政府，會做事」，才是真正用心對人民的政府。

他認為，全球氣候越來越極端，2020年更創下我國56年來首次沒有颱風登陸的紀錄，致使部分縣市暫停灌溉，但又有些縣市水庫需要洩洪。

蘇貞昌表示，前瞻基礎建設計畫水環境建設預算第1期及第2期經費共832.6億元，近日立法院三讀通過「前瞻基礎建設計畫」第3期特別預算水環境建設523.8億元。

蘇貞昌回憶，桃園石門水庫供應板新地區數百萬人用水，但是翡翠水庫蓄水飽和，因此他核定「板新地區供水改善二期工程計畫」，工程完成後，翡翠水庫才得以提供板新地區81萬噸用水、桃園石門水庫51萬噸的水用，以及新竹縣、市20萬噸用水。同樣道理，「馬公第二海水淡化廠一期興建計畫」也是延宕十數年才完工，如今政府有心、會做事，這些工程才能完成。

(工商 )