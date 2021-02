元大投信再度榮獲亞洲資產管理雜誌(AAM)肯定,於2020年「Best of the Best Awards」評選中,一次奪得兩項大獎,除第12度蟬聯「最佳ETF管理公司」外,2020年推出的元大台灣高股息優質龍頭基金,繼獲得晨星ESG評鑑5顆地球最高評比後,更以獨特的配息機制,獲得AAM評選為「台灣年度最佳發行基金」。

台灣公募基金龍頭元大投信,在產品、規模、獲利、市場影響力、國際能見度與競爭力等各面向,向來表現優異、居市場之冠,即便2020年新冠病毒疫情爆發衝擊全球金融市場,元大投信依舊繳出亮麗成績單。根據投信投顧公會最新統計,截至2020年12月整體規模逾新台幣6,700億元、受益人數達106萬人。

此外,有鑑於國人退休理財意識抬頭,然國內優質退休理財商品卻十分罕見,元大投信貫徹「全心全意為投資人理財」宗旨,為退休族量身打造的退休金融商品-元大台灣高股息優質龍頭基金,其獨特的創新配息設計,不僅深受投資人青睞,並以460億元募集規模帶動台股基金募集熱潮,更榮獲具國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」。

元大台灣高股息優質龍頭基金為首檔規劃每月配息與年終配息的台股基金,月配息為領取之持股企業股息,規劃為12等分,於未來12個月配發,有助退休族享有現金流。

年終配息來源為資本利得,規畫於每年1月發放,剛好可滿足國人過年前資金需求。該基金於2020年10月首度月配息後,今年1月15日再加碼發放年終配息,當月配息與年終配息之合計配息金額達0.8512元,配息率約9.25%。

元大台灣高股息優質龍頭基金設計「配息型」與「不配息型」兩種,不論任何年齡層都可做為策略型投資工具,退休族選擇「配息型」可望領取每月配息與年終配息,就好比上班族每月領取月薪,農曆年前還可望再收年終大紅包;「不配息型」適合尚未有現金流需求的族群,可先投入不配息型、累積資產,待退休或有現金流需求時再轉為「配息型」。

元大投信表示,台股優質龍頭企業在追求獲利成長的同時,亦高度重視企業社會責任、落實ESG理念,觀察企業近年營收獲利資料,落實ESG的企業,不僅經營效果是逐年成長,每股盈餘中位數更是年年攀升,反之未落實ESG的企業營收獲利穩定度相對不高,建議投資人選擇投資標的時應將ESG納入考量,例如挑選基金時,可參考專業機構ESG評比報告。

以國際獨立投資研究機構晨星(Morningstar)ESG評鑑為例,以地球作為評比分數,五顆地球為最高分,觀察2020年11月30日最新統計報告,包含元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、元大臺灣ESG永續ETF(00850)等多檔熱門基金,皆獲得5顆地球之最高評等,亦可看出ESG投資趨勢興起,位於上游的資產管理業者用心推動,位於下游的投資人對ESG投資亦具有高度認同。

(工商 )