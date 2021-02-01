「雞排妹」鄭家純近來接下某公司尾牙主持棒，卻遭該公司老闆用言語性騷擾，現場一名男歌手更大膽吃她豆腐，未料事發多日都沒有相關證據流出，讓陳沂質疑雞排妹炒新聞，喊話會查出真相，不過此時雞排妹貼出一張手卡歌單，強調當日確實有主持尾牙，這也讓網紅陳沂大膽推測該名歌手疑似就是「金曲歌王」翁立友。

雞排妹近來身陷性騷疑雲，與陳沂接連隔空交火，對於事發多日未見半張現場照片或影片外流，甚至沒有該公司員工匿名爆料，讓陳沂認為整起事件不單純，揚言會徹查究竟有沒有尾牙的真相，對此雞排妹貼出手卡歌單證實有去主持尾牙，這也讓陳沂再度發文，表示根據時間推測，雞排妹主持尾牙時間應該是1/29晚上，接著又從她貼的歌單中，發現都是「金曲歌王」翁立友的歌曲，推測雞排妹暗指翁立友就是伸出嫌豬手的男歌手，接著強調只要去查翁立友1/29當天是否有唱尾牙，真相就一切水落石出。

陳沂從雞排妹貼出歌單推測是歌手翁立友吃她豆腐 。（圖／陳沂臉書）

陳沂表示如果當晚翁立友若沒唱尾牙，就證實雞排妹不僅說謊消費me too運動，更用性平議題炒一波新聞，而且只花十萬可說是相當划算，不過也提醒雞排妹公開影射翁立友，對方是可以對她提告誹謗，就連該公司老闆也可以告她誹謗，最後更喊話所有嗆她的網友：「不知道這些人要不要發起一個跟快樂冠軍陳沂道歉運動？罵我的文要不要先刪一刪毀滅證據」，似乎對自己的推測相當有自信。

陳沂表示若雞排妹惡意影射恐被提告。（圖／陳沂臉書）

雞排妹日前表示該名男歌手早在老闆騷擾前，就搶先一步吃她豆腐，甚至對著她承諾「我一定要為了妳開一間公司」，不禁直呼：「不愧是噁男老闆的朋友」，此外更透露現場沒有人敢說話，可能與主桌坐了10幾位黑道有關。

(中時新聞網)