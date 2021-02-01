原創第一官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本正式上線，帶來多種創新玩法，包含「殭屍古洞」、「舌戰群儒」、「四十二章經」、「投名狀」等，還有更多優化內容待玩家親自體驗！

地底墓穴殭屍出沒 速速煉化！

本次新增副本玩法「殭屍古洞」，玩家可以深入各個殭屍的墓穴探險，不僅如此，還可消耗聯盟財富對殭屍進行煉化，隨著煉化次數提升，殭屍將會越來越強，而對應獎勵也會更豐厚，趕緊號召戰友們一起前往墓穴探險！

「舌戰群儒」論戰大賽開跑

全新活動「舌戰群儒」正式上線，採用跨服聯盟1 v 1淘汰賽，並以衙門戰鬥方式比拼，玩家只要持有「舌戰群儒文牒」即可參加活動，且僅有5分鐘時間論戰對方聯盟成員。大人們派出旗下最能言善辯的門客讓對手臣服，最終將是哪個聯盟可以拔得頭籌，凱旋回歸，各位拭目以待！

左：比賽詳情；右：戰鬥詳情。(圖/遊戲公司提供)

佛教之始「四十二章經」

府宅正式開放「四十二章經」任務活動，並分為「經書密藏」和「篇章任務」，玩家可通過完成篇章任務提升經書等級，獲得密藏獎勵！「四十二章經」內還包含神秘的龍脈寶藏，但需要請大學士協助解讀尋找寶藏線索，該如何打動大學士，請大人們進入遊戲一探究竟。

左：篇章任務；右：經書密藏。(圖/遊戲公司提供)

聯盟專屬暱稱 團結就是力量

「投名狀」就是忠心象徵，想要真正融入聯盟大家庭，首先在「投名狀」活動中，玩家根據盟主發佈的專屬暱稱，改名成帶有專屬暱稱的名字即可成功。而聯盟內改名人數越多，還能領取更多獎勵！

新增聊天頭像框 同步優化多種介面

為提供玩家更多遊戲樂趣，官方也推出聊天頭像框，讓玩家可以穿戴喜歡的頭像框與其他玩家交流，同時也針對招募活動頁面、背包合成及府宅介面等作優化調整，讓玩家盡情遊玩！

(科技)