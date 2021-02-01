八德戶政體溫貼紙添抗疫標語 民眾搶索取

桃園深陷疫情漩渦，八德戶政事務所力挺桃園醫護，除在外牆掛上紅布條相挺，1日更將過去體溫正常的標示貼紙改成「齊心抗疫，台灣加油，桃園加油」貼紙，讓洽公民眾都驚艷，不但不會想撕掉，甚至會主動索取，笑說要證明：「我桃園，我驕傲！」

桃園爆發醫院群聚事件，八德區戶政事務所上月即在外牆懸掛向醫護及防疫人員加油打氣的紅布條，寫上：「向醫護和防疫人員致敬，台灣加油、桃園加油！」，意外成了拍照熱點，廣受好評。

八德區戶政事務所體溫貼紙添抗疫標語，民眾搶索取。（圖／蔡依珍傳真提供）

八德區戶政事務所體溫貼紙添抗疫標語，民眾搶索取。（圖／蔡依珍傳真提供）

八德區戶政事務所上月在外牆懸掛向醫護及防疫人員加油打氣的紅布條。（圖／蔡依珍傳真提供）

近日八德戶政再發揮巧思，將過去量測體溫、手部消毒後註記用的圓形貼紙，改成特製貼紙，中間是愛心環抱台灣，周圍則是「齊心抗疫、台灣加油、桃園加油」字樣，且有粉紅、水藍、青綠、淡紫、亮黃等5種顏色，色彩繽紛，首發日讓洽公民眾都驚艷。

八德戶政事務所主任王瓊慧說，疫情變化明顯感受到民眾的不安，戶所除了每日定時消毒提供安心洽公環境以外，同時也與民眾站在一起齊心抗疫，透過別出心裁的體溫辨識小貼紙，落實防疫措施，也代表桃園人團結一心守護台灣的信心。

服務於電子業的鄧先生1日正好到戶所辦理戶籍遷入，大讚團隊用心，小小一張貼紙，彰顯身為桃園人的驕傲感。到戶所補發身分證的黃小姐也說，量體溫後收到激勵人心的貼紙，「不像其他地方會想撕下來，我會一直貼著它！」

民政局長陳靜航表示，戶政事務所除了在防疫期間堅守崗位，在第一線為民服務，更發揮創意、團結抗疫，值得嘉許，提醒民眾，民政局及各戶所網站已建置即時動態等待人數及導航服務，民眾可多利用，避開尖峰時段，節省洽公時間也避免群聚。

(中時 )