永慶房屋2020再創巔峰， 2020年12月創下10年來單月業績新高，2020年整體業績也較2019年成長3成！為了答謝同仁們不被疫情打倒，創造佳績，永慶房屋大手筆送出好禮感謝員工一整年的辛勞，今年特別在尾牙抽獎前舉辦網路抽獎活動「永者on line･犇幸福」為年末抽獎暖身，2/1~2/5為期五天，邀請永慶房屋員工一起線上「拍立得」抽大獎。

「永者on line 犇･幸福」活動搭配5款「永慶房屋幸福特效框」，同仁可以將自己的網帥、網美照換上幸福特效框並設定成臉書大頭貼，再到「永慶房屋幸福生活」粉絲専頁打卡留言，就有機會抽中上萬元現金禮券，這5款犇幸福特效框都以「2020永慶房產集團歲末聯歡」抽獎活動中的大類項為主題，包括「汽車大獎是我的」、「10萬紅包非我美屬」、「爽拿9999纯金，今年我會金光閃閃」、「五星级飯店免費住宿go」以及「國際精品(進上面有我的名字) 」，將永慶歲末聯歡與幽默結合。

5款犇幸福特效框都以「2020永慶房產集團歲末聯歡」抽獎活動中的大獎項為主題。(圖/永慶房屋提供)

「永慶on line･犇幸福」線上活動除了邀請永慶同仁換上特效框之外，照片内還必須要有「黄、灰、紅」三大永慶企業代表色的其中之一，展現永慶人的活力與創意，也增加活動的挑戰性。永慶房屋人資部經理塗振宏表示「雖然因為疫情而取消實體尾牙活動，但依然希望讓同仁感受到尾牙的熱鬧氛圍，藉由線上換大頭貼的方式，將大家的心連結在一起，就好像我們同在一起參加尾牙一樣。」

永慶房屋因為防疫取消實體尾牙活動，希望藉由換大頭貼的方式，將永慶人連結在一起。(圖/永慶房屋提供)

令人期待的尾牙季來臨，但受到新冠肺炎疫情影影響，今年全民以防疫為優先考量，永慶房屋身為科技房仲的代表，將科技融入房產業，領先業界推出許多創新的科技服務。將尾牙活動現場拉到線上雲端，今年特別在永慶房屋最科技化的代表地_ i+智慧創新體驗館現場直播，這裡有最專業的直播平台與設備，讓同仁們享受絕佳的視覺饗宴，一同在線狂歡，預計在2/9線上直播送出千份好禮，今年最大獎是汽車一台，將由永慶房產集團董事長孫慶餘直播親手抽出頭獎的得主。

「2020永慶房產集團歲末聯歡」除了有同仁最期待的抽獎活動外，更會同時轉播「年度頒獎典禮」，讓年度績優同仁登上榮耀舞台，留下值得紀念的一刻。

永慶房產集團2020歲末聯歡online 最大獎汽車一台。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)