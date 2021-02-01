資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並透露有意參選黨主席，但強調此刻要看現任主席江啟臣願不願意聘他為中評委。對此江表示，黨內有一套民主機制，對所有黨員都適用，在此之前大家都是平等，若有意擔任黨公職就必須遵守。

江啟臣強調，在此時此刻，在社會有影響力的朋友，願意支持國民黨理念，加入或重新回到國民黨，當然歡迎且樂見，尤其在相對艱困的時刻，面對霸道執政黨，更應展開雙臂歡迎。

但黨有黨的機制，關於黨職或黨內民主問題，有一定相關規範，趙少康會回國民黨，也是希望在此刻為黨出力，以他的高度、不管是任何位置，相信他都會幫助國民黨，至於黨公職選舉部分，所有黨員在此之前都是平等且必須遵守。

國民黨不是一言堂，大家有任何想法與意見都可以拿出來討論，所以希望有更多人能入黨，討論後形成黨內共識，畢竟現在黨已不是過去一黨獨大、長期執政，民主社會必須接納更多不同聲音、更接地氣，瞭解人民想法在哪，最終仍是回歸民意。

(中時 )