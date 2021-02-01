讓全球人類都特別難熬的「惡靈惡靈」2020年終於過去，如今迎來2021年，用華人特有的生肖來說，迎接新氣象來到了牛年，實力派歌手陳予新予與藍帶大廚Powell共同主持的YouTube料理節目《同食》，也迎接全新食材，用應景牛肉作出創意料理「豬鼻子牛排」與經典菜色「紅酒燉牛肉」，過程一直被「好香」與「好害羞」圍繞，尤其是豬鼻子牛排，讓陳予新不知如何下手，笑到抬不起頭。

有「小李玟」美稱的實力派歌手陳予新，日前進軍當紅的網路影視圈，開設YouTube節目《同食》，跟藍帶大廚Powell一同挑戰料理的世界，在第三集節目中，挑戰人們最愛的牛肉料理，Powell堅持創新，要將台灣人愛吃的香腸想辦法融入其中，作法就是在大塊牛肩肉上頭開洞塞進煎熟的台式香腸。

但創新的過程總歸是充滿挑戰的，Powel跟陳予新輪番對牛排施作，要剛剛好將香腸塞入，動作自然很難優雅，兩人不禁直呼這無論怎麼講解，都覺得有點思想骯髒，試到最後Powell還說香腸快被他們「搞到壞掉了」，所幸成品非常成功，牛肉外層以黃芥末塗抹包裹再灑上香料粉後進烤箱，讓陳予新直呼這個想法很新奇。

而陳予新的紅酒燉牛肉，食材雖然都是簡單大塊切，但燉煮出來的味道卻相當細膩，大廚嚐了味道後也認證好吃，兩人一致認同起鍋前加塊奶油進去，得以「畫龍點睛」，完美收尾，再加上Powell用上一集火雞大餐的雞骨架所熬出的鹹粥，餐廳裡瞬間瀰漫著濃濃的牛雞合一香氣，讓兩位廚師與現場嘉賓都流口水直喊好餓，趁熱趕緊品嘗，暖心又暖胃的美味，大家讚不絕口。

陳予新及大廚Powell表示，新冠肺炎疫情漸趨緩和，之後每一集的《同食》，都會邀請特別來賓及觀眾朋友到現場同樂加品嚐美食，不但看得到也吃得到喔！

《同食》EP3：牛肉料理！令人思想骯髒的「豬鼻子牛排」 vs 「Ｄ罩杯」奶味等級「紅酒燉牛肉」，兩道菜都是你沒吃過的味道！

(中時新聞網)