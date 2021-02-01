春節連續假期，預期將吸引觀光旅遊人潮到南投，公路總局預測紫南宮、溪頭、日月潭及清境周邊，將是最易壅塞路段，請用路人避開交通尖峰時段，並且改道行駛中投公路、中潭公路等替代道路。

公路總局第二區養護工程處處長陳貴芳指出，依往年路況資料分析，春節車潮易壅路段，包括日月潭周邊台21線九龍口到水社段、清境的省道台14甲線，由於兩個風景區遊客，都會從埔里上國道6號愛蘭交流道，因此經常造成回堵，建議用路人在台14線繼續前行，到北山交流道再上國道6號。

竹山紫南宮今年因疫情影響，大年初一不發招財錢母，但依歷年經驗，春節連假每天參拜香客高達10萬人，車流人潮很多，因此，請用路人依循當地設置的指示標誌，行駛省道台3線。

高速公路局將於2月14、15日上午7點到下午7點，封閉國道3號名間交流道雙向入口，必須改道往竹山或南投交流道上國道；由於國道6號匯入國道3號路段，假日必定壅塞回堵，因此，建議用路人行駛省道台14線中潭公路，及省道台63線中投公路。

南投縣政府工務處長陳錫梧、縣警局交通隊長陳志鵬表示，春節期間，溪頭將實施停車滿場機制，台大林管處停車場滿載時，立即疏導車流轉往杉林溪或鳳凰谷鳥園。

(中時 )