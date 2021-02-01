小鵬汽車於2月1日公布2021年1月的汽車交付量成績，多項數據創歷史新高。其中，1月份總交付量為6,015台，較2020年同期增長470％，且連續第三個月創歷史最好月交付成績。

陸媒報導，小鵬P7單月交付再創歷史新高，達3,710台，交付量連續三個月保持增長。自2020年7月實現大規模交付以來，小鵬P7已累計交付1萬8,772台。小鵬G3單月交付量則為2,305台，年增118％，創最近18個月交付量新高。

此外，1月1日，小鵬汽車宣布與大疆孵化的覽沃科技（Livox）達成合作，將在2021年推出的全新量產車型上使用小鵬定製版車規級雷射雷達。這款新車型也將是全球首款搭載雷射雷達的量產智慧汽車，對自動駕駛的普及具有重要意義。

另一方面，蔚來汽車也在2021年1月完成交付7,225輛汽車，年增352.1％，交付量同創歷史新高。

(工商 )