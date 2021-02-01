內政部指出，即日起提供「土地建物參考資訊檔」線上免費查詢服務，民眾只需上網輸入地號或建號，即可查詢相關機關註記的土地污染、容積移轉或土地開發使用限制等重要參考資訊，以維護自身不動產交易安全。

內政部表示，民眾在買賣不動產或開發利用時，一般都會向地政機關申請登記謄本，以查詢土地建物登記的面積、所有權或抵押權等內容。

為了提供更多土地參考資訊，內政部也另外建置了土地建物參考資訊檔系統，供各政府機關註記土地使用分區、土地污染、容積移轉或土地開發使用限制等參考資訊，目前該系統已有60個政府機關，登載21類、69萬筆土地建物參考資訊。

過去民眾如果想要查詢土地建物參考資訊，都必須先向地政機關付費申請。但為了讓民眾能更便捷地查詢到參考資訊，在開放政府政策目標下，內政部即日起提供網站免費查詢的服務。

民眾在不動產交易時，若想知道政府機關對於個別土地建物有無相關管制等資訊，都可至土地建物參考資訊檔網站查詢，以確保自身權益，減少可能的不動產交易糾紛；此外，各機關對於所管的土地建物相關資訊，也可以多利用此網站對外公開，讓民眾能更加輕鬆查詢。

(工商 )