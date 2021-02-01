1月28日宜蘭縣員山鄉發生預拌混凝車與機車的交通事故，男騎士傷重不治，後座的騎士女友也受傷，今天（1日）騎士女友在臉書中控訴說，水泥車惡意逼車釀禍，指警方說「為什麼你們看到大車自己都不會閃」、「偵查不公開」等語，批老百姓生命不值錢，對此，宜蘭警分局說，第一時間已積極處理並查獲嫌疑人，對於指員警應對不佳等部分，如經查屬實，會依相關規定處理。

宜蘭警方表示，1月28日下午近4時，員山鄉員山路2段與惠民路岔路發生嚴重車禍，何姓男子駕駛預拌混凝車與同向直行的高姓男騎士發生車禍，員警到場後將傷者送醫，高男送醫後不治，女乘客受傷。

案發4天後，高男的女友在臉書上說，水泥車惡意逼車，他們的右邊就是水溝跟稻田，無法再往右，但水泥車沒打方向燈，無預警向右轉彎直接切過去，等到她回神後，男友已經在水泥車下滿是鮮血。

高男的女友在臉書中表示，事後報警，有民眾提供行車紀錄器，但警察都以偵查不公開原則為由不讓他們申請看影片，肇事司機還將自己的行車紀錄影片刪除，警察還在太平間說「為什麼你們看到大車自己都不會閃，大車有死角你們難道不知道嗎？如果要還原水泥車的行車紀錄器需要一筆不小的費用，這筆錢誰要出？就算你們自己可以出，也不可能讓你們出。警察局經費有限，你們難道不知道嗎？」

宜蘭警方表示，現場員警處理事故時，該涉案車輛行經案發事故現場，處理員警機警攔查該車，發現與稍早調閱監視器的涉案車輛車號相符，立即予以逮捕偵辦，全案依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方表示，第一時間已積極迅速確認車型、車號，立即查獲嫌疑人，並查證相關疑點，對於員警應對不佳及欠缺同理心的部分，如經查屬實，依相關規定處理，也會協助還原肇事駕駛的行車紀錄器畫面。

(中時 )