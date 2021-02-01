《櫃買市場》本周有全宇昕上櫃 碩網、梭特、眾智上興櫃 17:052021/02/01 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，2月1日到2月5日將有全宇昕(6651)上櫃掛牌。 由玉山證券承銷的全宇昕於2月1日以每股50.6元上櫃掛牌。 在興櫃部分，由永豐金證券、兆豐證券及元富證券推薦的碩網(7547)將於2月3日上興櫃掛牌；由元大證券及中國信託證券推薦的梭特(6812)將於2月4日上興櫃掛牌；由永豐金證券、國泰證券、群益金鼎證券及富邦證券推薦的眾智(6819)將於2月5日上興櫃掛牌。 赴高市府陳情 蘇偉碩：擬建空汙登錄平台向政府算帳 《盤後解析》權王回血 攻15400關 (時報資訊) #全宇昕 #興櫃掛牌 #碩網 #眾智 #梭特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》華航將啟動超低溫運送服務 疫苗載運詢問熱 11:082021/02/01 財經 《興櫃股》乾杯麻辣45插旗台南 攻春節圍爐商機 13:072021/02/01 財經 《半導體》業外干擾獲利復甦 景碩臉綠 11:422021/02/01 財經 凱基證券活絡資本市場能力佳 獲證交所推動上市之三冠王 14:572021/02/01 財經 攻民生＋防疫 永豐餘Q1業績俏 04:102021/02/01 證券．權證 《傳產》李同榮看2021房市 點出3轉變 10:002021/02/01 財經 未依規發重訊 高端疫苗遭罰 04:102021/02/01 證券．權證 《金融》集保ESG論壇 產官學逾千人線上與會 13:582021/02/01 財經 Q1市占估逾8％ 雙A筆電出貨單季有望翻倍成長 04:102021/02/01 產業．科技 《鋼鐵股》豐興廢鋼連3降 鋼筋連2跌 11:082021/02/01 財經 15檔融資減法人挺 亂市明燈 04:102021/02/01 證券．權證 財經熱門新聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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