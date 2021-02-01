櫃檯買賣中心表示，2月1日到2月5日將有全宇昕(6651)上櫃掛牌。

由玉山證券承銷的全宇昕於2月1日以每股50.6元上櫃掛牌。

在興櫃部分，由永豐金證券、兆豐證券及元富證券推薦的碩網(7547)將於2月3日上興櫃掛牌；由元大證券及中國信託證券推薦的梭特(6812)將於2月4日上興櫃掛牌；由永豐金證券、國泰證券、群益金鼎證券及富邦證券推薦的眾智(6819)將於2月5日上興櫃掛牌。

(時報資訊)