張金蕊（左）、殷素蘭（中）的先生在家中都排行老二，因此以「二嫂烘焙屋」為名，參與義賣助家扶活動已經有15年時間，今年首度嘗試製作古早味甜甜圈，銷路不錯。（莊曜聰攝）

受到新冠疫情影響，公益團體募款難，北台南家扶這個月21日就要發放助學金，新學期得籌募610萬元，目前尚有236萬元缺口，1日起連續2天與郵局合作在新營中山路、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁等7處郵局同步展開「集愛助學大作戰」義賣活動，籌措經費，讓上千位孩子不用為學費沒有著落擔心，好好念書改變未來。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，家扶開辦助學希望工程超過30年，累積幫助逾5萬人次兒少升學，每年寒暑假後都會發放助學金，去年起受到新冠疫情影響，募款狀況不佳，部分長期捐助的中小企業都減少額度，大環境變化只能共體時艱，疫情短期內沒能解決，公益團體的寒冬恐怕還要繼續下去。

以北台南家扶來說，需要負責籌募470名大專及高中職、560名中小學生，共計千餘位孩子的助學金約610萬元，農曆春節後不久就要發放，以往靠著園遊會、年前活動，勉強可以達標，但今年還有超過3分之1、約236萬元的缺口，能否補足，莊淑惠坦言有點困難。

家扶與郵局合作義賣活動已經邁入第15年，這次在南市7間郵局同步舉行，台南郵局贊助郵差造型書架、清潔用品等義賣品外，行銷企畫科長許春木帶領工作團隊在新營郵局陪家扶兒義賣；志工謝麗芬也結合書法興趣，手工寫春聯、繪製紅包袋，希望能幫得上忙。

因為丈夫都在家中排行老二，因此成立「二嫂烘焙屋」行善的殷素蘭、張金蕊等人，多年來義賣的饅頭數量已經超過10萬顆，今年她們改到現場製作手工古早味甜甜圈，替家扶兒打氣也義賣募款，路過民眾也聞香而來，人氣頗旺。

(中時 )