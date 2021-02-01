屏東縣工商發展投資策進會與屏東縣中小企業榮譽指導員合作，推出首波商品超值組合，包括屏東在地知名餐廳的六人份外帶年菜、在地廠商主力商品左手香純露、漱口水、牙刷、牙膏、潔手凝露、影視盒、網路購物折扣卡、樂天工廠手機支架、口罩、次氯酸水等「十全大補好好包」，限量50組發售，每組5,880元，有興趣購買的民眾可親至水月囍樓取貨。

農曆春節將至，往年此際正是國人大肆採買的時刻，今年受肺炎疫情影響，不僅各地活動紛紛取消，更造成民眾出門消費意願大幅降低。工策會總幹事李清聖指出，考量民眾消費需求，構思推出「宅在家商品超值組合」，整合在地廠商特色商品，以優惠價格打包出售，以促銷計畫刺激民眾採買興趣，同時幫助在地中小企業增加商品銷售數量。

屏東縣中小企業榮譽指導員協進會輔導會長許紫宥常年熱心公益，邀集協進會成員推出特色商品加入，包含水月囍樓餐廳的外帶年菜，水月囍樓餐廳是屏東知名的溯源三顆星餐廳，採用本土高檔新鮮食材為該餐廳一大特色，超值外帶年菜包括「芋香無錫神農排」、「子孫滿堂飛魚卵萬金雞米糕」、「肉桂蒸龍膽石斑」、「御品藥膳大蝦」、「鮑魚蹄筋燴烏參」等五道菜，食材來源有縣內雲山農園的肉桂葉、香腸世家的飛魚卵香腸、中央畜牧場的神農豬肉、萬金畜產的搖滾萬金雞肉。

訂購上述外帶年菜可額外獲得限量發行，價值三千元以上的「十全大補好好包」，內容有水月囍樓餐廳提供的造型口罩10個、保溫袋1個、雲山農園提供的左手香純露漱口水1瓶、齒時齒刻牙醫診所提供的牙刷組1組、吉利化工廠提供的英國梨小蒼蘭潔手凝露1瓶、屏東生活互聯網提供的屏東在地生活好康卡1張、井源淨水設備公司提供的多用途抗菌除臭次氯酸水1瓶、開季潔實業有限公司提供的牙線1包、樂天工廠手機支架、樂天工廠手機配件專賣店提供的影視播放盒(須付安裝費)。

正值歲末年終，然而大家正為防疫而努力，少了過年氣氛，買氣也顯得蕭瑟。李總幹事呼籲大家互相幫忙，防疫之餘不忘支持在地企業，讓企業能順利經營，員工能安度好年。

(工商 )