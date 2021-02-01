順天醫藥生技（6535）宣佈順藥急性缺血性腦中風重磅新藥LT3001化合物取得歐洲及南韓專利，專利保護至2034年6月止。其中，歐洲專利比照國際藥廠做法於所有歐洲專利組織（European Patent Convention，EPC）會員國辦理生效手續，生效地點包含德國、英國、法國、義大利、瑞士、奧地利等共38個歐洲國家。

順藥強調，目前LT3001已於去（2020）年底完成台灣及美國兩地單劑量的二期臨床試驗受試者收案，預計下半年取得臨床研究報告。

此外，順藥也與中國合作授權夥伴分別於美國與中國大陸各別啟動多劑量的一期臨床試驗，期待藉由多劑量之測試有效發揮產品最大效力，並預計於今年下半年啟動多劑量的二期臨床試驗。針對中國大陸的研發進度，已完成多劑量一期臨床試驗的第一例健康受試者給藥，該市場臨床數據將有助於加速LT3001進軍全球市場。

據GlobalData（2018）報告，全球急性缺血性腦中風病患以每年2.74％增長率持續攀升，至2027年將達約2,300萬人。此外，中風是中國第一大死亡及致殘原因，患者超過1,000萬人。

順藥表示，缺血性腦中風重磅新藥LT3001其作用機轉能安全的打通阻塞的血管、延長治療時間窗，將可望突破現有藥物治療侷限。LT3001為First in Class創新藥物，其化合物專利佈局完整、涵蓋全球主要市場，並已取得台灣、美國、中國大陸、日本、澳洲、俄羅斯、歐洲、南韓等14國之專利，另有4個國家的專利申請正在審核中。

順藥聚焦於中樞神經、炎症與癌症之大小分子新藥，目前旗下產品包括獲台灣、新加坡核准上市的長效止痛針劑LT1001（台灣商品名：納疼解），以及在臨床二期治療急性缺血性腦中風新成份新藥LT3001，還有臨床前小分子新藥LT5001與融合蛋白LT2003等。

(工商 )