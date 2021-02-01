日職各球團春訓今天全面啟動，重返老東家西武獅隊第2年的「平成怪物」松坂大輔，這次是跟隨「B班」，在埼玉縣所澤市的二軍基地集訓。

春訓首日40歲的松坂大輔先與二軍監督松井稼頭央寒暄，接著便開始做了約20分鐘的伸展動作，讓身體能夠恢復柔軟。然後進入室內按照課表操練，中午則回到室外，站在一個類似投手丘的高坡練習傳接球，不過力道十分輕微。

結束一天的練習後松坂大輔透過球團廣報（宣推人員）表示：「這是我職棒生涯的第23個球季，由於去年動頸椎內視鏡手術，目前還在復健階段，還無法隨心所欲投球。然而站在西武巨蛋球場的投手丘投球並且贏得比賽勝利，一直是我努力的目標，我也會儘快尋求實現。」

松坂大輔強調，去年他連一場比賽都沒辦法投，今年一定要全力以赴，重新回到比賽，貢獻一己之力。松坂去年回到暌違14年的老東家西武隊，原本期許能夠重新上陣投球，不料受到傷痛困擾，完全無法上場比賽，年薪也由去年的3000萬日圓減為今年的2000萬日圓。

以擁有多年美日職棒經歷的松坂大輔而言，錢的數目多寡或許已經不重要，他希望證明的是即使到了40歲之齡，自己還有擊敗對手的能力。

(中時 )