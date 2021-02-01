去年底美國在台協會長酈英傑拜訪台中市府時，市長盧秀燕在場表達「台灣人不接受萊豬」的民意，掀起一連串政治效應，與美國友誼是否受影響引發關注。台中市與美國加州庫比蒂諾市2016年10月締結為友好城市，兩市交流密切，「庫市-台中友誼城市協會」為雙方聯繫窗口，1日舉行視訊年會暨會長交接典禮，由現任會長李萍萍交接給新任會長胡威妮。盧秀燕預錄影片祝賀，感謝協會不遺餘力促進兩市友好關係，期盼未來雙方情誼更加蓬勃茁壯。

庫市-台中友誼城市協會今年因應疫情，年會暨會長交接典禮改採視訊舉辦。盧秀燕預錄影片致詞表示，台中與庫市今年締結友好城市5周年，感謝現任會長李萍萍積極促進庫市與台中雙邊關係、推動學生國際交流，也恭喜新任胡威妮上任新會長，相信在胡威妮帶領下將持續深化雙方情誼，並預祝農曆新年快樂。

台中市副市長令狐榮達透過視訊參與，庫市以科技重鎮聞名國際，被譽為「矽谷的心臟」，而台中是精密機械、工具機等生產重鎮，期望未來疫情控制後，雙方進一步深化交流。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市副市長令狐榮達透過視訊參與，庫市以科技重鎮聞名國際，被譽為「矽谷的心臟」，而台中是精密機械、工具機等生產重鎮，期望未來疫情控制後，雙方進一步深化交流。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

副市長令狐榮達也透過視訊參與，他指出，庫市以科技重鎮聞名國際，被譽為「矽谷的心臟」，而台中是精密機械、工具機等生產重鎮，庫市與台中近幾年來積極針對教育、文化等方面進行互動，期望未來疫情控制後，雙方進一步深化交流。

「庫市-台中友誼城市協會」現任會長李萍萍表示，她擔任會長期間，持續促進庫市與台中在交換學生、教育等方面的交流，去年協會並捐贈約1萬2000片台灣製造的醫療口罩給庫市政府相關單位，期許未來持續深化庫市與台中友好關係。

此外，「庫市-台中友誼城市協會」新任會長胡威妮為中興大學傑出校友，也是經歷豐富的矽谷高科技人才，她表示，這幾年協會一直在促進兩城市交流，她上任後，希望爭取更多雙方交換學生的機會，並強化經濟、教育、文化等方面互動，加深雙方情誼。

市府祕書處指出，「庫市-台中友誼城市協會」為庫市政府認可的友好城市聯繫窗口及交流計畫執行單位，為非營利性的非政府組織，會員多為我國旅居該市僑胞，該協會積極舉辦各項活動促進兩市交流，這次視訊年會更邀請市府出席，介紹台中發展現況與軟實力。

今天視訊年會上，祕書處長顏迺倫、教育局副局長葉俊傑，以及庫市市長蒲仲辰及庫市議員Jon Willey、Kitty Moore、Hung Wei等人也參與視訊；立法院副院長蔡其昌、駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、庫市副市長趙良方、中興大學校長薛富盛等人也預錄致詞影片共襄盛舉。

(中時 )