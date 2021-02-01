澎湖副縣長洪慶鷲帶隊稽查青灣仙人掌公園BOT案，進度嚴重落後。（陳可文攝）

亞果遊艇集團得標接手澎湖青灣仙人掌公園，至今兩年多毫無作為，縣府1日現勘稽查，提出4項缺失要求改善，限期不改善重罰。

青灣仙人掌公園位於馬公市風櫃半島，早年是軍事營區，面積18.1公頃，縣府積極開發觀光新景點；縣府公告招商，亞果遊艇集團得標，雙方107年簽約，將投入3億3600萬元整建仙人掌公園、國際藝術村及海景渡假村。

BOT案延宕兩年多毫無進展，府會多次現勘考察；亞果遊艇集團表示，目前申請執照及旅館登記，預計4月完成，BOT濱海渡假村也正進行環境評估中。

副縣長洪慶鷲1日率隊現勘，建設處查核4項缺失，要求確實改善：

1.青灣國際潛水中心新設置水池未申請雜照，要求於發文日起15日內提出重新補照或重新調整位置恢復原狀計畫。

2.青灣國際潛水中心曳船道申請使用進度，要求於發文日起15日內提出說明。

3.青灣仙人掌園區既有建物整建工程，外牆及屋頂泥作裝修防水工程應於2月20日完工，至今尚在申請使用執照變更，進度已嚴重落後，要求掌握期程務必於5月13完工營運。

4.依投資執行計畫書3.2節整體發展構想，青灣仙人掌園區戶外公共開放區域應以仙人掌植栽風情為景觀主題，園區入口意象以仙人掌植栽概念設計為自明性，同時內部建築與植栽須融合。依契約規定青灣仙人掌園區應於110年5月13日營運，目前園區內尚無種植仙人掌，要求於發文日起15日內提出說明

縣府指出，現場雖已稍有整理，但大體上青灣仙人掌公園還是形同廢墟；已要求廠商依契約務必於5月13日完工營運，屆時將究責開罰。

(中時 )