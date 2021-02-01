水泥預拌車輾亡機車男肇逃 倖存女友遭員警嗆:看到大車不閃?（翻攝 爆廢1公社）

日前一對情侶機車雙載，在宜蘭員山鄉與一輛水泥預拌車發生擦撞。騎車男子遭輾身亡，倖存女友今（1日）指控，員警企圖包庇肇事駕駛，還嗆她「看到大車自己都不會閃？」，且肇事司機企圖湮滅證據，刪除行車記錄器影片。心碎的女友說，再也等不到男友一起回來吃團圓飯，要大家幫忙討回公道。

車禍中倖存的女子在臉書社團「爆廢1公社」貼文，還原這起死亡車禍經過，28日下午，男友載著她騎機車經過員山鄉思源路、惠民路口，雖然已經盡量與水泥預拌車保持安全車距，但水泥車還是一直向右惡意逼車，然後沒有打方向燈、無預警向右轉彎，雖然機車有大力按喇叭提醒，但回過神後，男友已經被捲入水泥車下滿是鮮血，她則被甩到大馬路上全身擦傷骨折。

原PO指出，事後警察抵達現場處理，也有民眾提供行車紀錄器，但警方以偵查不公開為由，不讓他們申請看行車記錄器影片，而且肇事司機更將案發關鍵那段行車記錄影片刪除，企圖毀滅證據。

死者女友更指控，警察在太平間時還嗆說：「為什麼你們看到大車自己都不會閃，大車有死角你們難道不知道嗎？如果要還原水泥車的行車紀錄器需要一筆不小的費用，這筆錢誰要出？就算你們自己可以出，也不可能讓你們出。警察局經費有限，你們難道不知道嗎？」讓原po氣憤不平，大嘆「難道我們平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎？」。

原PO強調，公開貼文是不希望這件事情含糊被帶過，肇事司機在案發後以5萬元交保，就避而不見，至今沒有到過靈堂上香慰問。她心痛的說，和男友在一起快8年了，也有結婚的打算，那天說好下山要一起吃飯，卻再也等不到男友一起回來團圓飯。

宜蘭警方表示，現場員警處理事故時，該涉案車輛行經案發事故現場，處理員警機警攔查該車，發現與稍早調閱監視器的涉案車輛車號相符，立即予以逮捕偵辦，全案依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方表示，第一時間已積極迅速確認車型、車號，立即查獲嫌疑人，並查證相關疑點，對於員警應對不佳及欠缺同理心的部分，如經查屬實，依相關規定處理，也會協助還原肇事駕駛的行車紀錄器畫面。

(中時新聞網)