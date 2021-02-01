透過Reddit網路論壇集結的散戶，最近把華爾街攪得七葷八素，演出小蝦米大戰放空客（空軍）戲碼，導致對方損失慘重後，現在另闢戰線，轉攻金屬市場，1日白銀期貨價格飆上5個月新高！

白銀價格今天走高7%，攀至每盎司28.99美元，寫下去年8月中旬以來的新高點。

澳洲多家規模較小採礦業者的股價，也因為大群Reddit散戶大軍前仆後繼買進，周一連袂暴漲，漲幅都超過15％。硬幣銷售網站也表示，出現前所未見需求，造成交貨延遲。

Reddit論壇Wallstreetbets的網友認為，白銀市場遭到重度操控，一旦白銀價格暴增，就可能讓大型華爾街作手損失慘重。

不過論壇內有人反對這種論調，認為散戶大軍把銀價催高，反而對大型投資者有利。白銀與Reddit散戶大軍先前狂買、以對抗放空勢力的GameStop情況不同，GameStop是一家基本面糟糕虧損累累的的公司，但過去一年來，銀價一直穩定上揚。

(中時 )