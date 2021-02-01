女高中生小君（化名）在Cosplay活動認識林姓男子，林男假裝要幫小君解決問題，卻編出被黑道威脅、要小君拿裸照來救命的謊言；之後小君遭多名男子騷擾，才發現自己裸照遭林男上傳交友軟體，還與網友性愛聊天，甚至學校、打工場所等個資都被曝光，憤而提告。台北地院日前判林男7年6月徒刑。

根據判決書，小君與林男在2017年Cosplay活動認識，進而熟識成為好友。林男明知小君就讀高中、尚未成年，在得知她被網友騷擾後，竟謊稱可幫忙揪出犯人，但其實沒去找人，反倒編出個因為找人、被黑道威脅的故事，還開設黑道大哥「文慎」臉書假帳號，一人分飾兩角，威脅小君交出裸照，否則要對林男不利。

林男得到小君裸照後，上傳交友軟體，自介「希望能遇到會文愛的哥哥，妹子要聊甚麼都可以！」，與數十名男子大聊情色話題，甚至將小君年齡、學校、打工地點等個資都暴露，導致小君遭到多名男子找到，要求情慾交流，震驚之下報警求助。

台北地院審理後，依《詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪》、違反《個資法》等罪，判林男應執行7年6月徒刑。可上訴。

(中時新聞網)