國立陽明大學與國立交通大學2月1日正式合併為國立陽明交通大學（簡稱陽明交大），英文名稱為National Yang Ming Chiao Tung University（簡稱NYCU），校方今天上、下午分別在台北陽明校區與新竹光復校區揭牌，交通大學正式走入歷史，下午在「前」交大的揭牌儀式也吸引大批學生搶拍珍貴歷史畫面。

陽明交大今天下午在光復校區，於新竹縣、市長楊文科、林智堅及前交大校長陳信宏、多位科技界大老等見證下，由首任校長林奇宏主持並揭同多位貴賓共同揭牌，不少學生特別參與這歷史的一刻。

國立陽明大學與國立交通大學2月1日正式合併為國立陽明交通大學，包括交大校友、多位科技龍頭大老都共同見證揭牌歷史時刻。（陳育賢攝）

國立陽明大學與國立交通大學2月1日正式合併為國立陽明交通大學，吸引大批學生補捉珍貴歷史畫面。（陳育賢攝）

國立陽明大學與國立交通大學2月1日正式合併為國立陽明交通大學，吸引大批學生補捉珍貴歷史畫面。（陳育賢攝）

林奇宏表示，兩校合校歷經20餘年，期間經歷多任校長張俊彥、曾志朗、吳妍華、吳重雨、梁賡義、張懋中等人的醞釀與催生，終於在郭旭崧與陳信宏任內開花結果。

他特別特別感謝郭旭崧及陳信宏領導的行政團隊，以令人敬佩的能力與毅力，順利完成合校的先導工作，同時也不忘兩校歷任校長奠定的基礎，讓兩所對台灣醫療衛生與電機資訊有卓越貢獻的頂尖大學，能透過由下而上、對等參與、校園民主的方式完成合校，創下台灣高等教育的新標竿與新典範。

林奇宏說，合校初期最迫切的任務將是整合雙方對新學校的認同，因此將啟動「一樹百穫計畫」，針對各項議題如新穎教學、科技趨勢、大學社會責任，乃至校歌校徽、校園美學等，擴大邀集師生與海內外校友共同腦力激盪，並將在100天後提出具有共識基礎的合校願景，也就是具10年展望前景的3年計畫藍圖。

另，也將於產學共創校區，例如台南校區，試辦基於價值共創觀點的產官學研合作平台，建構產學共創新機制。

(中時 )