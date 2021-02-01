中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，外界更解讀趙是為了挑戰今年的黨主席選舉而來；但國家通訊傳委員會（NCC）表示，如果趙少康擔任黨職，須出清所有中廣股份，否則中廣可能因為違反黨政軍條款，最高可罰新台幣200萬元罰鍰。

趙少康表示，去年9月韓國瑜就曾找過他，趙本以為韓要選黨主席，但韓國瑜卻希望要趙少康去選，「而且韓很認真、真誠」，並說對台灣的未來感到很憂心，認為趙少康的參選可以救國民黨、救台灣。

但根據《廣播電視法》第5條之1規定，政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員都不得投資廣播、電視事業，甚至其配偶、二親等血親、直系姻親投資單一廣電媒體持股都不能超過1％。

NCC簡任視察陳書銘表示，一般來說黨主席都屬於黨務工作人員。趙少康目前是中國廣播公司的董事長，擔任黨職後就必須出清中廣所有股份，一股都不能留，不然中廣可能違反黨政軍條款，依規定可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期不改正者，可以按次處罰。

(中時新聞網)