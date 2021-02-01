倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日開平震盪走高，終場上漲271.78點，漲幅1.8％，收在15,410.09點；櫃買指數亦同步上漲0.85點作收，漲幅0.47％，收在180.39點；三大法人進出方面，外資轉買145.87億元，投信轉賣3.89億元，自營商轉買5.97億元，惟外資法人於台指期轉賣2,225口多單，累計淨空單部位為19,624口，心態呈現謹慎保守。

雖台股上周受外資法人一路調節動作不斷壓抑，加上農曆年長假效應心理壓力、丙種結帳賣壓、國內外疫情不確定性升溫、美股四大指數下殺拉回等影響下，市場投資人陷入悲觀。不過，就以台股1日卻隨低接買盤進場，台積電、聯電、世界、聯發科、聯詠、華新科、南亞科、華邦電、環球晶、南電、上緯投控、世紀鋼、台塑、南亞、中鋼等個股翻紅上漲，加上面板雙虎友達、群創推波助瀾，不僅穩住盤勢不墜，甚至推升大盤終場大漲271.78點作收。

個股方面，本周納入投資組合的點序，母公司金士頓加持下，營運看俏，雖股價1日上沖下洗，惟尾盤仍收紅，配合均線震盪走揚、內外資法人大戶偏多心態，預期後市仍有續漲機會。

操作方面，隨盤勢止跌，顯見大盤本周仍有續彈再戰「萬六」關卡之機會，不過，市場信心的恢復及籌碼的消化仍需時間，預期台股短線將於「萬五」至「萬六」關卡附近徘徊。此外，考量農曆年間將有長達11天不開盤，建議投資人可趁農曆年前的反彈，逢高降低部分持股比例，收回部分現金，持股嚴控在五成以下，待農曆年新春開紅盤後，再低接布局即可。

(工商 )