運達投顧分析師洪任浚表示，美股29日大跌，道瓊指數跌逾600點，台股卻逆勢大漲271.78點。其中，貢獻加權指數最多的仍舊是護國神山台積電（2330），股價大漲3.38％。由此可知，台積電股價回測月線支撐，就是絕佳的布局時間點，投資人應把股價的回檔視為「天上掉下來的禮物」。

台灣在台積電的保護下，無論經濟或是股市表現均不會太差，全球晶圓需求吃緊，也使世界看到台灣的重要性。其他國家要再創造一個台積電，幾乎是不可能的任務，也因台積電的成功，帶動了台灣半導體供應鏈的成長動能。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，高階半導體需求強勁，股價回測月線支撐後來到合理價位，在成長動能不變下，沿月線上攻挑戰前高。

選股方面，台積電的先進製程持續推進至五奈米與三奈米，閎康也是主要檢測合作廠商，有助其獲利能力持續提升。其股價仍不到百元，短線受大盤影響，量縮修正回測月線支撐，在基本面成長態勢不變下，有望帶動股價挑戰前波高點。

此外，車電亦出現爆發性成長，相關電子零組件出現缺貨現象。國巨為全球晶片電阻龍頭廠商，在汽車電子需求大增下，日本廠商多將產能轉向價格高的汽車產品，導致一般規格料號出現漲價壓力，由大陸代理商率先通知客戶漲價。國巨的102、103、104規格MLCC將開始配貨，年前供給需求已相當吃緊，預期年後下游組裝廠恢復正常產能時，將引發訂單外溢效果。

(工商 )