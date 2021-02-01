近期全球股市的多頭氣焰似乎暫歇。施羅德環球氣候變化策略產品經理林良軍分析，目前受到疫情擴大延燒、企業財報獲利低於預期、經濟數據紛雜、美國聯準會（Fed）利率會議四大不確定因素影響，因此市場傾向獲利了結漲多個股，轉向落後補漲的輪動格局。但可以觀察到，拜登政府順利全面執政，其氣候相關承諾可望達成，激勵相關企業多頭氣焰仍勝，預期未來前景依舊看俏。

根據統計，今年1月全球主要產業類別表現，發現MSCI全球股市2020年上漲14.1％，今年1月微跌1％左右，因為通訊、科技等去年受惠疫情而漲多的類股漲勢暫歇，而原本跌深的能源、原物料等景氣循環產業，則因疫苗問世和紓困方案，反而表現趨穩。

林良軍分析，今年以來市場氛圍以觀望為主，獲利了結漲多個股，轉向落後補漲的輪動格局。

疫情擴大延燒，確診數已達到1億人大關，形成投資人對經濟表現的疑慮。再者是特斯拉去年第四季獲利低於預期，波音去年財報淨虧損達高創119億美元而受挫。

在經濟數據部分，根據Factset報告預估，美股2020年企業獲利衰退-17％，歐亞日主要股市企業獲利也都衰退，此為市場待消化利空，所幸在疫苗問世樂觀預期下，全球主要股市今年企業獲利均可望出現強勁回升。整體市場投資人等待更多經濟數據。

另外，隨著新冠肺炎疫苗問世經濟可望復甦，但美國擴大財政紓困和美國聯準會持續QE下，市場對於美國聯準會可能提前縮減購債規模的疑慮持續增加。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在最新的利率決策會後表示，距離實現就業和通膨的雙重目標，還有很長的路要走。

可以留意的是，雖然美股受到多重因素干擾，但林良軍表示，永續投資主題近年深獲金融圈關注，特別是其中鎖定「低碳排」概念的氣候變化相關產業、企業，今年持續表現優異。

林良軍說，台灣的電動車電池模組和充電技術整合元件設備，美國綠建築和節能省電的複合材料大廠，今年以來股價表現持續強勁。隨著氫能被歐盟納入次世代能源戰略的一環，英國和挪威的氫能源技術設備領導廠商，今年以來更延續去年的強勁表現。其他如韓國的電動車電池領導大廠、以及美國太陽能設備中小型股、提供全球服裝的歐洲永續紡織材料上游大廠，同樣表現不墜。

林良軍表示，永續投資涵蓋面甚廣，特別是其中可以藉此布局低碳排的創新、有潛力的相關企業，以氣候變化策略基金布局，會是不錯的選擇。

(工商 )