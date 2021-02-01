因應農曆年節團圓，苗栗縣政府啟動歲末年終關懷獨居長者活動，結合華山基金會、中油、信邦電子一同挹注經費，準備了987份年菜，致贈獨居長輩，苗栗縣長徐耀昌1日偕同華山基金會義工，前往苗栗市上苗里慰訪獨居長輩致贈年菜、年禮。

縣府社會處說明，今年致贈獨居長者的年菜包括香腸、香菇、麵線、年糕等適合長輩的應景年菜，搭配春聯、元宵、華山義工手作多功能保暖套共10樣，象徵新的一年十全十美；其中140位低收入戶另加發500元紅包、500元年禮，希望讓獨居長者過個不一樣的年。

年菜即日起至2月9日，將由華山基金會上百位志工專送到18鄉鎮市獨居長者家中，讓長輩們感受到年節氣氛和社會的溫暖。

徐耀昌表示，因應高齡化社會來臨，縣府本著「善待老人就是善待未來的自己」的施政主軸，推動系列關懷長者的福利服務，包含設立180個社區照顧關懷據點，定期提供長輩協助、訪視及共餐等多項服務，以及開辦幸福學院及長青學苑等，照顧縣內的老寶貝。

今年亦將開辦「獨居老人關懷服務方案」，委託社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會等民間社團，一起關懷18鄉鎮的獨居老人，期待建構多元完整的老人福利服務，提升長者的健康以及生活品質。

華山基金會苗栗區站長杜靜容指出，受疫情影響，今年景氣寒冬加上物價上漲，華山「愛老人、愛團圓」公益行動孤老經費募集尚缺3成，盼各界支持，幫助弱勢孤老過好年，愛心年菜1份700元及常年服務經費每月1250元，愛心專線(037)373627。

(中時 )