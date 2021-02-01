六都今日公布2021年1月的買賣移轉棟數，據台灣房屋集團趨勢中心統計，各都交易量由北而南依序為台北2,968棟、新北5,726棟、桃園4,128棟、台中5,536棟、台南2,077棟及高雄3,617棟，合計今年首月六都買賣移轉棟數約24,052棟，雖較上月減少8.3%，但年增率達55.2%，為2014年以來的近8年最佳開年紀錄！

觀察各都數據，在月增率方面，唯一收紅的台中，以4.6%的增幅勇冠各都，且單月5,536棟的交易量，更創下61個月來的新高紀錄！其餘五都則均較去年12月衰退，其中以高雄月減15.5%最多；在年增率表現上，由於去年1月逢春節長假，工作天數較少，因此各都年增率均開出紅盤，而台中再度以年增96.2%高居六都之冠，高雄、台北則各以58.1%、55%的年增幅分居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，1月移轉主要反映去年12月買氣，從數據來看，央行、內政部、金管會在12月接連出手打炒房，對房市已造成一定程度影響，投資買盤明顯降溫，不過在低利政策和資金潮的氛圍下，自住購屋需求仍堅實，成為撐盤主力。

針對台中奪下年月增幅雙冠王寶座，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，台中的成長動能，主要來自人口快速增長的北屯區。北屯區1月交易量高達1,788棟，為該區從2006年，統計以來的單月最高紀錄，等於15年以來的最高紀錄，且單單北屯一地的買賣移轉量，就佔了全市近三分之一，堪稱是台中房市買氣的中流砥柱。

陳定中進一步指出，北屯交易量創下單月新高，是因有「總太2020」、「昂峰謙若樹」等大案陸續交屋，一舉貢獻了數百戶的移轉量，讓台中2021年的房市交易表現，在甫開年之際就博得好彩頭；新北市中和區也因有「達永．沐夏」、「漢寶之星」等案陸續交屋，逆勢月增近三成，加上不少具剛性需求的民眾，趕在農曆年前買個房子好過年，使買賣移轉棟數取得開門紅。

(時報資訊)