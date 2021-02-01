美股財報陸續出爐，研究機構FactSet統計，已發布財報的S&P 500大企業中，超過8成優於預期，又以資訊科技、健康醫療兩大產業最為突出。法人表示，在獲利基本面強力支撐下，對美股後市不看淡，尤其是與創新科技、醫療相關的族群，逢回都是加碼布局機會。

根據FactSet資料顯示，截至上周五共有185家S&P 500企業公布去年第4季財報，其中，82%獲利優於預期，高於近5年平均值的74%；同時，整體獲利衰退幅度僅2.3%，明顯優於去年底預估的衰退9.3%。

細究各產業別，以資訊科技、健康醫療、核心消費3大產業，營收、獲利同步正成長。資訊科技營收成長10.8%、獲利成長15.3%；健康醫療為10.6%、9.7%；而核心消費各成長5%、4%。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，雖然疫情重創美國經濟，去年全年GDP衰退3.5%，為二次大戰以來最糟，不過，商業活動已在去年下半年逐步回溫，又以資訊科技、健康醫療兩大產業，受惠於宅經濟效應、醫療照護需求湧現，業績逆勢成長。

葉菀婷認為，美國新增確診人數已自1月8日的30萬人持續下滑，30日來到15.1萬人，只有高峰時的一半，顯示疫苗出爐、各州政府加強管制後，疫情確實有所改善。若確診人數持續減少，有利於未來商業活動發展，今年企業獲利動能有望轉強。

葉菀婷認為，在獲利基本面提供強力支撐下，對美股後市不看淡。尤其，歷經近期回檔整理後，將化解短線盤面過熱情形，對股市中長期的發展，更健康、更好。因此，投資人應該留意短線逢回的加碼布局機會，特別看好與創新科技、醫療相關的族群。

(時報資訊)