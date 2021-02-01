台灣是適合居住的好地方，不僅美食多到不行，想出去玩也方便，到處充滿台灣之美，因此不少外國人被台灣吸引，決定定居台灣，一名網友分享一段經歷，表示自己的好朋友是非裔美國人，住台灣多年、且國台語都很精通，某次在外面被屁孩歧視，這位美國人講一句話，精彩又幽默的反將一軍。

網友分享與好朋友非裔美人在捷運遇到的經歷(圖片取自/爆怨2公社)

網友在臉書社團「爆怨2公社」發文分享，表示這位好友住在台灣已經10多年，語言的功力大概是「用台語去菜市場買菜、或用國語聯絡電話客服，都難不倒他」，日前兩人要出門喝酒，因此搭捷運末班車，途中遇到兩個屁孩，正在討論非裔美國人的膚色，即使很小聲，但網友表示他與朋友聽的一清二楚。

兩個屁孩不斷聊充滿歧視、沒水準的話，像是「吃巧克力會不會吃到手指」等語，由於朋友已經對這種現象習慣，當下兩人對看後，決定不拆穿這兩個屁孩，這時朋友發現其中一個屁孩拉鍊沒拉，剛好網友與朋友正準備下車，接著這位非裔美國人用台語提醒對方，「少年A，你懶覺造出來啊」，屁孩瞬間驚嚇「用不可思議，又崇拜的表情看著我們」。

精彩的故事讓網友直呼「好過癮」、「你朋友EQ真高」、「你朋友EQ真高」、「腦中浮現這句台語的聲音」、「高手在民間」、「你朋友超帥」、「聽到外國人說台語我也會嚇傻」、「很多外國人都蠻Nice，尤其是有色人種，他們其實都已經練就很強的心理素質，但是台灣就是不缺白目，跟不留口德的年輕人老屁孩」。

(中時新聞網)