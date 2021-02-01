慰問清潔隊員的辛勞，台中市長盧秀燕1日前往大里清潔隊，發加菜金，並一一發小紅包。（黃國峰攝）

慰問清潔隊員的辛勞，台中市長盧秀燕1日前往大里清潔隊，發15萬加菜金。（黃國峰攝）

由於露天垃圾掩埋場容易高溫失火，環保局還自行研發、可24小時監控溫度的「遠端即時溫度監控」系統，隨時監測溫度，採取相關措施。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕，1日視察大里掩埋場垃圾打包暫置管理情形，指出垃圾打包，可減少火災發生，並減少臭味及環境污染。（黃國峰攝）

農曆年前家家戶戶大掃除，清潔隊的負擔也增加，台中市長盧秀燕1日前往大里清潔隊慰問隊員，並發15萬加菜金，表示春節期間垃圾清運不打烊，且還組成一個200人的防疫消毒大隊，針對市場、景點和社區加強消毒，她代表283萬市民感謝所有清潔人員的付出。

盧秀燕1日到大里清潔隊，感謝隊員辛苦付出，並致贈加菜金15萬元，還逐一發出小紅包，感謝他們在春節期間犧牲休息時間、不辭辛勞為台中環境品質努力，又因新冠肺炎疫情升溫，除收運垃圾服務外，還要至各市場、社區等加強防疫消毒，說「有您們真好，感謝有您」。

盧秀燕強調，春節將至，為守護民眾返鄉或出遊的安全，台中加強防疫，200位清潔隊員組成防疫消毒大隊，已備妥消毒霧砲車、消毒機具及設備，將加強消毒次數及範圍，讓市民安心過好年，消毒大隊一旦接獲市府應變指揮中心通報，隨即派員前往消毒，全力守護市民健康。

盧秀燕也視察大里掩埋場垃圾打包暫置管理情形，她指出，掩埋場通常是露天，氣味不佳，市府規劃8千萬元預算，從去年6月起將露天垃圾打包密封，不僅減少火災發生，也可有效減少臭味及環境污染。

環保局長陳宏益指出，由於露天垃圾掩埋場容易高溫失火，環保局還自行研發、可24小時監控溫度的「遠端即時溫度監控」系統，於大里、文山垃圾暫置場導入熱顯像儀偵測，若發現超過攝氏60度將自動Line通報，將立即派員到場勘查，若持續高溫，將啟動灑水降溫措施；若有冒煙情形，立即通報消防局緊急戒備，減少環境污染。

(中時 )