URBAN331「春晌花果特調套組450元＋10％」清新果香特調撞擊酸辣炸牛頰。（慕軒飯店提供）

一走進URBAN331威士忌酒吧裡，可感受到獨特的都會時尚風情，沉穩的氛圍讓人放鬆。（慕軒飯店提供）

春天酸甜莓果系甜點現正流行，滿足甜點控的胃，先從視覺開始，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧，即日起推出「莓好時光雙人午茶」及2月限定「春晌花果特調套組」，業者表示，可愛討喜的造型成手機先食的打卡熱點，且酒吧於春節期間照常營業不打烊，適合出外走春與親友同歡享用。

一走進URBAN331威士忌酒吧裡，可感受都會時尚的裝潢，一旁落地窗可享受敦南綠蔭大道的春日美景，即日起至3月31日止推出—莓好時光 雙人午茶980元＋10％，今年春天選用當季的苗栗大湖香水草莓，以莓果為主角做成「優格莓果慕斯」，希臘優格結合草莓、酸甜好味。主廚推薦「紅梅荔枝烏龍茶泡芙」，以花蓮紅水烏龍茶做的炭培風味泡芙，包裹草莓凝凍，搭荔枝酒打發的香緹奶油，滋味清爽層次豐富。

還有會爆漿的「草莓冰淇淋棒棒糖」、「羅勒草莓搖籃」、「藍莓乳酪雙重奏」，與總匯三明治、現炸薯條，及多款特色茶品或咖啡，在繁忙的都市裡也能享受悠閒的美好時刻。

新春假期想約好友小酌，URBAN331酒吧即日起至2月底限時供應—春晌花果特調套組450元＋10％，含2杯調酒和1份搭酒鹹點；酒飲使用龍舌蘭界領頭品牌Patrón做為基底，外觀帶有東方韻味「大菊大利」以黃金烏龍茶調和晨光甘菊茶，可享口感強勁龍舌蘭與馥郁茶香交融；大湖草莓搭香甜李子酒打造「莓來運轉」，尾韻還帶有葡萄柚的淡雅果香；鹹食「米蘭人辣味裸麥炸牛頰」則以慶祝牛年為發想，用炸牛頰×牛角椒×牛角麵包片，創造「三牛一體」的趣味料理，酸辣風味適合佐酒。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )