年節將近，引爆話題及搶購熱潮的福袋禮盒也紛紛上場，知名起司塔專門店PABLO搭上列車，在年節期間推出季節限定口味及春節福袋，搶攻甜點福袋商機，台灣甜品控農曆年不出國，也可以享用在日本象徵福氣的濃厚春節甜食。

PABLO並自即（2/1）日起推出融合和洋概念新創意的「草莓大福起司塔」限定口味，以日式和果子草莓大福為發想，在這2021一年全新的開始為喜歡起司塔的朋友們帶來全新視覺、味覺享受；在小塔上則是有像極了蒙布朗狀的「草莓圓舞曲」，粉色的外表帶來寒冬將過粉嫩的春天即將到來訊息，也帶來迎新年福氣的喜悅，打造莓好新年滋味。

此外，而在除夕夜的前一天，PABLO也將自2/10日起推出「新春滿福包」發發發福袋組合，各店限量50組（汐止、美麗華快閃店各限量20組），開運價每組售價888元，售完為止。

PABLO福袋內容包括將暢銷的經典杏桃起司原味、日式濃郁抹茶、草莓口味三款大塔的內餡、起司奶油及特色風味融入於夾層中，再經過烘烤酥酥脆脆外層的達克瓦滋禮盒1盒（綜合口味9入／原售價$358）、任選6入迷你起司塔（原售價$408~$528）、1個PABLO經典時尚托特包（原售價$188）福氣組合，最高可省下186元近8折的超值組優惠，非常適合年節送禮。

季節限定的起士塔幾乎都是PABLO店內暢銷的人氣款商品，此次推出的「草莓大福起司塔」每顆售價588元，每日限量銷售。「大福」在古代是寫作「大腹餅」，後來將「腹」字換成寓意吉祥的「福」字，演變成「大福」。

受日本傳統新年大福的啟發，PABLO推出的豪華版草苺大福，最底層是經典濃厚起司塔，在6吋直徑15公分的塔面上覆上一層厚厚的紅豆鮮奶油後，再以大福最重要的主角，裹著紅豆鮮奶油的麻糬（求肥），與鮮甜欲滴的草莓，沿著塔面圓周相間排列大氣滿滿的堆疊上去，紅通通的和風與洋風的完美結合，最後在塔的圓心以鮮紅耀眼草莓堆疊出如一朵盛開的花朵，並用藍莓點綴出如同花蕊般，讓整個起司塔看上去就如同一顆大大的「草莓大福」，草莓清爽風味、藍莓酸甜滋味，結合Ｑ軟Ｑ軟的和果子麻糬（求肥）口感完美的搭配，放在牛年新年聚會的場合絕對是一款應景的美食，充滿喜氣。

PABLO 迷你起司塔「草莓圓舞曲」，每顆88元，在經典起司塔中，擠入融合藍莓、黑莓、覆盆子、歐洲酸櫻桃的綜合莓果醬，並將含有顆粒的草莓醬與卡士達鮮奶油結合，層層螺旋擠在塔面上，像是白朗峰的蒙布朗造型一樣新奇、有趣，最後點綴上新鮮草莓，提供想要一個人獨享的人，吃出『莓』好新年的喜氣。

(工商 )