國發會副主委游建華1日於例行吹風會上表示，為加大推動地方創生力道，協助青年返鄉創業，將補助有地方創生經驗者建置30處「青年培力工作站」以輔導地方創生事業，每個工作站一年補助上限300萬元，即日開放申請，於農曆年後2月23日截止收件。

游建華表示，過去兩年地方創生獲得不錯的成績，但以前地方創生的提案都得透過地方政府彙整後送國發會審查，在訪查地方後發現青年是地方創生不可或缺的主力，為加強推動力道，因此將啟動地方創生2.0，未來地方青年也可以地方團體的名義（公司商號、社會企業）直接提案到國發會。

地方創生2.0除了另闢蹊徑可以直接向國發會提案，為協助青年從事地方創生，也決定於全台設30處「青年培力工作站」，國土處副處長呂登元表示：「這不是由政府直接設立，而是補助有五年以上地方創生經驗者帶著五位人員共同經營工作站，以社團法人、公司行號（商號）名義來申請，每個培力工作站一年的補助費最高300萬元。」

游建華表示，有關「申請補助須知」已經在國發會網站公告，申請截止日期為2月23日，一次只補助一年，年終考評績效佳者可再延一年，這項補助的評選結果預計於3月底前公布，整個地方創生2.0將於4月底前建制完成，正式上路。

(工商 )