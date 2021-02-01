岡山區眷村改建後，許多眷改土地目前閒置，民進黨立委邱志偉與國防部政戰局眷服處及高雄市政府等單位，日前到岡山勵志新城、原康樂村及原大鵬九村會勘，邱志偉指示國防部應積極活化閒置空間及土地，解決勵志新城周邊的停車位問題。

此外，高雄市政府有意在岡山設置的運動中心將另覓地點，邱志偉也要求眷服處與高市府加強溝通，原大鵬九村的87期重劃區是理想的位置。

邱志偉與眷服處等單位到勵志新城甲區的閒置地下停車場會勘，眷服處指出，地下停車場有獨立地號，空間可停超過200台車輛，原本是配合鎮公所需求闢建，不過，闢建完成後，公所無經費供有償撥用；此期間，眷服處同步委託國產署標售及自行公開標租，但一直都流標。

地方人士說，如果勵志新城的地下停車場可以供外界民眾付費使用，將可以改善岡山路附近的停車位問題。

邱志偉等人還到岡山區大義二路及仁壽路口、原康樂村會勘，當地緊鄰兆湘國小，一旁有民宅建築工程正在施工，是地段良好的閒置土地。最後到大鵬九村拆除後的87期重劃區會勘，針對未來土地使用研商。

(中時 )