「雞排妹」鄭家純擁有清純外型和傲人上圍，是許多人心中的女神代表，然而日前她卻自爆主持尾牙時，遭公司老闆當眾言語騷擾，消息一出，不少人質疑事件真實性，網紅陳沂和廣告小妹連番上陣砲轟，對此，雞排妹曬出現場照片證明自己所言不假，「有人竟然喪心病狂到說，沒看到照片懷疑性騷擾是假的。」

雞排妹日前表示主持尾牙時，公司老闆喝酒後開始言語騷擾，更提到現場還有一位男歌手，早在老闆騷擾前，就先一步吃她豆腐，「突然左手前臂貼著我的屁股舉起來」，然而陳沂卻質疑，「如果真的遭到性騷擾，為何現場沒有流半張照片」，引發兩個女人的大戰。

廣告小妹也在臉書發文提及此事，釣出了雞排妹本人回覆，貼出尾牙現場的照片，「我直接將尾牙現場的照片貼在這，有人竟然喪心病狂到說，沒看到照片懷疑性騷擾是假的。」從雞排妹貼出的照片中能看到當晚的活動流程，儘管她將歌手的名字碼掉，但歌單還是流出，讓網友開始瘋猜男歌手身分。

雞排妹當天的手卡引發網友熱議。(圖/翻攝自廣告小妹臉書)

由於歌單上的6首歌全是歌手翁立友的歌曲，包括經典代表作「我問天」、「夜市人生」、「手中情」等等，讓不少網友猜測該名男歌手就是金曲歌王翁立友，而陳沂也回應：「如果是這樣的話，翁立友被影射可以提告誹謗的。」對此雞排妹也坦蕩反擊：「就讓他們來告。」再掀熱議。

(中時新聞網)