農曆春節將至，新竹市政府為慶賀新年，特別準備17萬份賀歲春聯，邀請在地青年書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，象徵在全民團結抗疫之際，風城將平安順遂、幸福連綿，即日起投遞至全市家戶。

市府行政處表示，今年特別邀請新竹在地青年書法家林俊宏揮毫打造賀歲春聯，林俊宏曾服務於新竹科學園區，並於中原、交通大學擔任書法社指導6年。

林俊宏曾獲新竹美展書法篆刻類竹塹獎首獎，並代表竹市奪下全國語文競賽寫字社會組第1名，同時榮獲多項全國書法比賽前3名。

他表示，這是第1次為家鄉題字、意義非凡，他以行書風格為主，用流暢連貫、結合圓轉及方折特色，書寫「平安好年」4字，象徵風城平安順遂、幸福連綿的好年氣象。

除了賀歲春聯外，新竹市政府今年同時推出以「平安好年」為延伸的創意紅包袋及平安1元小紅包，平安小紅包以紅包喜氣外裝、搭配灰色圓形卡片樸實卻不失精緻的質感，線條圓點圖騰象徵平安順遂、幸福圓滿的新春氣象，堪稱春節期間最潮的時尚小物。

行政處指出，「平安好年」春聯即日起投遞至新竹市各家戶或社區管委會，並預計於2月4日起，於東區、北區、香山區公所及市府1樓服務中心與稅務局服務台也備有春聯、紅包袋組及平安小紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

另，今年基於防疫超前部署，「平安好年」開運平安小紅包將在年節前送至各大廟宇，由各宮廟送給民眾，民眾可自由索取，一起分享平安與幸福。

(中時 )