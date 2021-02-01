旗下有聚酯絲、加工絲、工業用化纖織帶等紡纖產品的宜進（1457）集團，今年在產品價格上漲，加上廠辦租金、房地產處分等收益可望增加，市場預期，包括宏洲（1413）、光明（4420）在內的宜進集團相關企業，今年上半年的表現應可優於去年同期。

受到油價上漲下，紡纖中游原料聚酯、加工絲價格從2020年第三季末逐步上漲；2021年1月，價格持續維持在高檔，與去年同期比，至少有15～20％的漲幅。

主要以以POY（聚酯絲）為主的宏洲，受疫情衝擊，2020年前三季每股稅後虧損1.05元；不過，去年第四季起，在需求回升下，虧損已縮小。預期在產品價格調漲下，今年1月的營運應可大幅改善。

另外，宏洲因應疫情，也切入熔噴不織布生產，去年第四季完成機台架設，月產能達100噸，預期今年對營運的貢獻度可望增加。

以加工絲為主的光明，2020年上半年每股稅後有0.91元的虧損，但第三季本業營運已轉損平，預期今年也因加工絲價格上漲，營運有機會獲得大幅改善。

至於目前紡纖本業只有工業用化纖織帶的宜進，近幾年來所投入的商用不動產，投資報酬率逐年提升，2020年前三季，在租金收入及不動產處分利益，每股稅後盈餘3.06元。

市場指出，宜進集團先前買進的南港玉成段土地，已由遠雄協助興建一棟辦公大樓供宜進做為企業總部，未來預計分屋比率為地主64％(宜進2 9.3％、光明21.0％、大田13.7％)、遠雄建設36％，2021年完工；預期，今年房地產的收入應可增加。

(工商 )