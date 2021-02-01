達方(8163)今(2月1)日董事會通過與太宇科技公司策略合作案，以現金12.24億元參與太宇科技增資，取得該公司51%之股權；達方深耕綠能產業進入收割期，且遠距生活需求依舊強勁，讓達方今年營運看好，達方預估，今年合併營收及獲利均可望比去年好。

E-Bike是目前全球自行車市場新興的趨勢，在去年新冠疫情的肆虐下銷售更是異軍突起。達方在E-Bike產業已耕耘多年，以電控與電池的核心競爭力出發，與國際大廠密切合作開發各式E-Bike解決方案，並積極爭取廣大的E-Bike新商機，為加速達方E-Bike關鍵零組件發展之策略佈局，董事會通過以現金取得太宇科技之股份，未來將以完整的供應系統爭取高階自行車與E-Bike訂單。

太宇致力於自行車車架研發和製造30年，以創新的設計與工法在鋁合金與碳纖維自行車車架上領先業界，2005年跨足E-Bike(電動助力自行車)車架的量產，並設計製造出全球第一款電動登山車，迄今太宇已成為高階避震車及E-Bike開發中心，力求整合機電、電池、機械系統以提供完整E-Bike車架解決方案，目前客戶群遍及北美洲與歐洲的高端主流品牌，在台灣與越南兩大生產據點將自行車車架以最佳品質、最快速度的推向市場，滿足客戶在E-Bike及高階自行車架上追求設計與創新的任何需求，相信達方與太宇科技的合作聯盟，必能發揮雙方在技術、製程及管理方面的綜效共創雙贏。

全球新冠肺炎疫情自去年初延燒至今，防疫帶旺電動自行車需求，達方長期深耕歐洲及日本電動自行車市場，讓公司順利搭上此次歐洲及日本電動自行車高成長，關鍵零組件-電池更接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單及大陸電池訂單，帶動公司去年綠能產品營收大躍進。

達方去年前3季稅後盈餘6.3億元，每股盈餘2.25元，累計2020年合併營收為223.65億元，年成長16.8%，法人預估，達方去年每股盈餘可望挑戰3.2元。

(時報資訊)