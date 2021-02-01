歐元區製造業在新年的開始維持了成長韌性，但是速度較12月減緩；歐陸各國推新或延長管制措施，供應鏈短缺問題，都影響了工廠活動。

新型冠狀肺再次炎瀰漫整個歐洲，政府強制服務業關閉其商店，僅剩製造業獨撐起經濟，目前多數工廠仍維持開啟。

周一IHS Markit的歐元區一月製造業採購經理人指數(PMI)終值來到54.8，劣於12月的55.2，高於初值的54.7。

歐元區工廠活動在2021年繼續以穩健步伐擴張，但隨著封鎖措施的延長，成長已經來到復甦開始以來的低點，供應的短缺問題也讓歐元區製造商施加壓力。

據路透調查分析，多數服務業在一段期間內還會維持關閉，歐盟經濟前景持續黯淡，預計要兩年時間才能回復到疫情前水準。

封鎖管制，讓衡量交貨時間的次指標從34.4降到31.6，顯示工廠正極力爭取所需原物料。

與此同時，供應的短缺使得定價權掌握在供應商手中，導致原材料價格上漲；運輸成本也增加了負擔。

儘管投入成本增加，但工廠自身價格的漲幅是低於去年12月。

對於疫苗推出將讓部分生活回復正常，對於未來一年的樂觀情緒爬升到近3年高點。

(時報資訊)