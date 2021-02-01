開一輛保時捷，卻亂停別人車位，害該車位車主上班快遲到，這種行為實在很不可取！這名車位被保時捷佔據的受害者上網分享，最後是霸氣管理員直接上鎖，要求保時捷車主繳交共700元費用後，才讓他開車離開。

原PO上臉書社團「爆怨2公社」表示，她準備上班時發現平常承租的車位被一輛保時捷停走了，害她根本找不到車位，眼看快遲到了，氣得大罵「是把錢都拿去買車了，所以沒錢租車位或付路邊停車費嗎？」

她向管理室反映，管理員二話不說直接上鎖。後來另一名住戶經過，閒聊才知道保時捷車主竟同住該社區，對方把自家暫時空出來的車位借給原PO，她終於順利停妥車，趕去上班。

當天9點多，原PO接到管理員來電，「保時捷車主已繳了500元開鎖費用」，原PO加碼要求另賠200元，因附近的非假日停車場8小時要價200元，她覺得相當合理，「我應該不是第一個被他亂停的」。

網友酸保時捷，「真的停了我的車位，我會讓他等12個小時再來解鎖」、「管委會夠力，這種亂佔用停車位的人，要為自己行為負責」。

(中時新聞網)