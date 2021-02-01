花蓮縣衛生局自2005年在合歡山松雪樓設置雪季醫療站，由縣內4家醫院的醫護人員輪值駐點，提供即時醫療協助，去年共服務292人次。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「平常身體健康的人，上山後也有可能引發高山症」，23歲女子小莉，平時身體狀況良好，日前乘車衝合歡山賞雪，身體卻隨海拔攀升感到不適，下車後噁心反胃的感覺仍持續不斷，原以為是暈車，沒想到竟是高山症發作，所幸松雪樓雪季醫療站即時提供給氧處置，保住一命。

花蓮慈濟醫院急診部主任陳坤詮指出，高山症主因和個人體質有關，即便經常運動的人也有可能發生，高海拔環境氧氣較低，加上冬季氣溫低，若身體狀況不佳、睡眠不足或者過度疲倦，都可能在山區發生急性高山症，症狀從最輕微的頭痛頭暈、食慾缺乏、想吐，嚴重者會出現高山肺水腫、高山腦水腫，危急狀況下可能致命。

據統計，合歡山每年遊客人數約8萬人次，尚未設置雪季醫療站前，每到雪季高山狀況層出不窮，一旦出現緊急醫療需求，要送到最近的急救責任醫院國軍花蓮總醫院，車程最少也需要2個小時。為此，花蓮縣衛生局自2005年開始，整合轄內慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及衛福部花蓮醫院等4家醫院，固定在每年冬季上合歡山駐點，提供全台唯一高山緊急醫療服務。

衛生局長朱家祥指出，雪季醫療站每逢假日常駐1位醫師、2位資深護理師以及1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同值班，24小時待命，提供緊急的醫療救援；雪季醫療勤務迄今邁入17年，去年雪季勤務共服務292人次。

即日起到3月1日止，雪季醫療站內配置有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機及創傷急救等裝備，提供遊客醫療服務，非假日也有氧氣供給面罩等設備。

(中時 )