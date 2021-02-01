3D彩繪大師曾進成受邀替奉祀關聖帝君的鹽水武廟創作，他以「桃園三結義」故事為主題，在東側圍牆彩繪創作，其中關公採用立體設計，兩面呈現出文武不同形象，相當特別。（莊曜聰攝）

受到新冠疫情影響，台南鹽水蜂炮辦不辦有變數，但在地人迎接傳統民俗的心情不變，在地鹽水武廟為了吸引民眾來走春、打造觀光新亮點，特別請來彩繪大師曾進成在廟外圍牆創作，他以「桃園三結義」為主題，繪製劉關張3D彩繪，其中關公採立體牆彩繪，不同角度還有文武兩種裝扮，另外還有關公凹雕，及象徵靜態蜂炮趴的裝置藝術正在創作中，預計農曆春節前可全數完工。

鹽水武廟是鹽水蜂炮起源地，武廟管理人林益仁表示，鹽水蜂炮以及月津港燈節每年都吸引大批遊客湧入，為讓遊客更了解武廟的信仰文化，並增加景點，才製作3D彩繪，還可串聯景點，今年雖然因為疫情關係，月津港燈節停辦、鹽水蜂炮暫時取消，但遊客走春時，多了個點可以拍照打卡也不錯。

出身北門的3D彩繪大師曾進成受邀創作，他曾打造嘉義布袋好美里、雲林四湖箔仔寮彩繪村，替小村莊帶來人潮，這次不只3D彩繪，還融入他擅長的及「立體牆面4D彩繪」及「凹雕」，前者畫出來的關公，從左邊看手持春秋、右邊看則是揮舞青龍偃月刀，文武雙全相當有趣，兩旁則有劉備、張飛彩繪圖陪襯。

還在製作中、高3.5公尺的凹雕則是以關公臉譜造型打造，這種向內雕刻的技巧，透過光線折射產生視覺錯亂，觀賞者在左右移動時，會發現凹雕主角視線跟著走，非常神奇，廟方也希望透過3D藝術呈現關公信仰和文武兼備的形象，期望成為當地觀光新亮點。

(中時 )