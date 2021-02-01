新北市中和警分局春節期間，針對轄內人潮聚集、湧現或易生治安、交通事故等處所，設置「機動派出所」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局春節期間，針對轄內人潮聚集、湧現或易生治安、交通事故等處所，設置「機動派出所」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局春節期間，針對轄內人潮聚集、湧現或易生治安、交通事故等處所，設置「機動派出所」。（中和警分局提供）

農曆春節將屆，警方自2月3日起至2月18日以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為警察工作主軸，新北市中和警分局春節期間，針對轄內人潮聚集、湧現或易生治安、交通事故等處所，設置「機動派出所」。

地點計有：景平路大潤發、南勢角捷運站、景安捷運站、烘爐地土地公廟、廣濟宮、枋寮市場、永安市場捷運站、八二三紀念公園、民德活動中心、環球購物中心、遠東世紀科學園區、安邦公園、南山威力廣場等13個地點，提供為民服務措施，以促進警民合作，有效預防犯罪，歡迎民眾亦多加使用「機動派出所」向警察諮詢、為民服務的功能。

藉由「機動派出所」的設置與執行，間接加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導，此次的服務是由「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，直接服務現場民眾並可受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間。

中和警分局表示，過年期間到人潮擁擠的地方，應注意隨身攜帶物品，切記財不露白。期能透過機動派出所的設置，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾度過一個順心如意的春節假期。

(中時 )