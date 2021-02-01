國民黨今天正式成立罷免立委吳思瑤總部，民進黨發言人顏若芳表示，從過去桃園中壢、高雄鳳山市議員的罷免案，到今天國民黨直接由黨籍市議員領銜成立罷免吳思瑤立委總部，證明國民黨終於「不演了」，也證實這些罷免案背後都是國民黨在主導的報復性罷免行動。

顏若芳表示，吳思瑤不僅是公民團體公督盟與口袋國會評鑑表現優秀的立委，也為士林北投爭取許多建設資源，像了解年輕父母的辛苦，在四年內成功爭取公立和非營利幼兒園增設1551班、4.1萬個名額，第一個提出『學校飲食法』的立專法為校園食安把關，為士林北投的學校爭取耐震補強等，不論是立院問政，還是爭取地方建設，吳思瑤的優秀表現都是有目共睹。

國民黨透過士林、北投區的市議員，直接發動罷免同選區的立委吳思瑤，她痛批這幾位國民黨市議員罷免吳思瑤的舉動，更直接與他們未來政治利益相符，如此露骨的政治鬥爭行徑，不但令人遺憾，更證明國民黨一連串針對無黨籍與民進黨籍的民意代表的罷免活動，其實是「假罷免，真鬥爭」的政治性報復行動。

顏若芳指控國民黨，不但傾全黨之力支持不具正當性的黃捷罷免案，現在更直接由國民黨地方議員成立罷免吳思瑤立委總部，要罷免一位優質的民選立委，這樣是非不分、只為政黨利益的罷免行動，也說明了國民黨在江啟臣的主導下，已經走上非理性鬥爭路線。

她說，像吳思瑤如此優質的立委，問政成績備受公民團體好評，為地方爭取建設不遺餘力，卻還遭到國民黨惡意操作報復性罷免，相信民眾自有公評，這種不理性、只為政黨利益的政治操作終將不會獲得支持。

(中時 )