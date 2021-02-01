台灣面板雙虎友達、群創在經歷競爭對手轉往研發新產品而退出市場，加上疫情推升宅經濟，導致面板需求大增下，逐漸擺脫慘業命運，有網友爆料，群創近日大幅調薪10%，群創稍晚也證實，從過去8月的調薪規劃提前至1月，並指出之後會再公告是否發布激勵獎金。

有「包子」之稱的群創光電，有人說自己的年資3年被調薪5%，另外也有網友說自己的年資4年被上調30%，讓員工大喊包子讚讚讚。群創股價從去年3月底股災的4.85元，今(1)日收盤寫下13.7元，漲幅達182%，若是從先前的高點15.45元，漲幅將近220%。

近半年來面板需求起死回生，加上大廠三星電子、LG等陸續宣布退出激烈的LCD面板產業，大陸的補貼政策也不如以往過於猛烈，綠電政策提高太陽能板應用，讓曾經被稱為是「慘業」的面板產業表現強勁。

對於網路傳聞的加薪消息，群創證實消息，並發布新聞稿：

群創光電為感謝同仁過去一年的努力與貢獻，原訂每年八月的調薪規劃，今年提前到一月執行，包括新進人員結構性的薪資調整，以及整體調薪結果將連結過去一年同仁在專業技能、工作績效與未來長期投入程度等綜合因素考量。

此外，面對產業的變遷與疫情的衝擊，群創同仁於工作崗位上兢兢業業與全力投入，共同面對了2020不平凡又挑戰的一年。2/4將公布4Q 2020自結損益，並再另行公告是否發放激勵獎金。

(中時新聞網)