味全龍公布一、二軍教練團名單，一軍由總教練葉君璋領軍，二軍總教練則由黃煚隆擔任，此外球隊洋將田澤純一及伍鐸已在台灣隔離，剩下3人也會在本周陸續抵台。

味全龍今天並宣布教練團一、二軍分工。一軍由總教練葉君璋領軍，首席教練為經驗豐富的陳志偉，二軍總教練則由黃煚隆擔任，林瑋恩則擔任首席教練暨內野教練，另外美籍教練尼爾托則擔任二軍技術總監，繼續指導年輕球員自主訓練。葉總表示，黃煚隆（斗哥）是隊上最資深的第一代龍將，不僅經驗豐富，也希望他能將味全龍好的精神、文化及技術傳承給年輕一輩。

球隊洋將田澤純一及伍鐸已在台灣隔離，布里悍（Jake Brigham）、鋼龍（Drew Gagnon）、洋砲赫雷拉（Rosell Herrera）預計本周陸續抵達。能否趕上開季？葉君璋總教練表示：「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能（投）球數上要更加小心。」

龍隊升上一軍首季，擁有多1名洋將「優惠」，可註冊5人、一軍登錄4人，5名洋將中只有伍鐸具備中職資歷，田澤、布里悍、鋼龍和赫雷拉都是首度登台獻技。

葉總提到，田澤經驗豐富，教練團目前將他設定在牛棚，伍鐸則因為對台灣打者熟悉，因此可彈性應用，可能從中繼角色起步，增添球隊安心感，另兩位洋投則擔任先發。洋打者赫雷拉是內、外野兼修的工具人，目前尚未決定位置，要等他實際報到後，視調整狀況而定。

味全龍開訓傳統為體適能測試，大部分球員都從1月開始參與體能訓練，也有球員於休季期間不間斷自主訓練，開訓體測是為了檢視所有球員的訓練成果，並長期追縱所有球員的身體狀況。今日體測後，味全龍也隨即公布球員的指標選手，球隊最速男、敏捷男都是李凱威，爆發力男為徐若熙。

味全龍隊長則由林旺衛繼續擔任，林旺衛表示，去年拿到二軍總冠軍，大家更有信心挑戰一軍賽季，很感謝這群隊友的相互支持與鼓勵，大家像家人一樣，未來大家贏球一起開心、輸球一起承擔，打出令人感動的比賽，目標就是總冠軍。

味全龍重返中職一軍，林旺衛(左)續任隊長。（中央社）

(中時 )