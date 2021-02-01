已婚謝男與人妻江女婚外情，還曾傳生殖器照片給她，正宮在老公外套口袋發現汽車旅館發票及保險套，追出姦情，怒告求償精神慰撫金百萬元，一審判賠10萬元。謝男竟以LINE傳訊「爽啦！100萬賠10萬」、「貪心不得好死」、「希望妳癌症痛苦的死去」等語羞辱、詛咒，正宮不服上訴，台中高分院以謝男毫無悔意加深正宮痛苦，改判賠45萬元，全案確定。

判決書指出，謝男在2003年1月間結婚，在2017年至2019年間與江女外遇，兩人在2019年6月6日到汽車旅館幽會發生關係，謝男還傳送他的生殖器照片給江女。正宮在2019年7月間在老公外套口袋意外發現有汽車旅館的統一發票及保險套。

正宮分別逼問與謝男及江女，兩人回應都坦承外遇，江女還稱兩人交往1年半，發生性關係超過10次。正宮在2019年6月6日持LINE及錄音等證據怒告老公涉刑事妨害家庭，案經起訴後，卻因通姦除罪化，一審判決謝男免訴。正宮另提出民事損害賠償，求償精神慰撫金百萬元。台中地院在2020年9月間判謝男賠償10萬元；同年11月間判准兩人離婚。

謝男多次在LINE貼文傳訊「爽啦！100萬賠10萬」，還想拿100萬去買房子，妳去吃屎吧」、「給40妳不要，妳要80、妳要100，判10萬，接下來要應驗，貪心不得好死」、「我有生之年，希望妳癌症痛苦的死去」、「垃圾2審輸了，就來3審吧」等羞辱、訕笑等語，正宮不服提起上訴。

謝男到案否認外遇，並辯稱，他網路上抓取生殖器官照片，誤傳給江女；相關LINE貼文只是隨便打打字，並沒有特別意思。但法官比對該照片背景發現，與謝男家的臥室房門及地板樣式相同，應是在自家拍攝無誤，不予採信；相關貼文與正宮訴訟相符。

台中高分院法官認為，謝男事後留言嘲笑、詛咒及辱罵等顯見毫無悔意、對前妻也沒有一點愧疚，勢必造成前妻的怨懟及憤恨不平，且加深痛苦，而將精神撫慰金改判為45萬元。

(中時 )