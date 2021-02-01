「防疫簡易盒」，包括有，酒精、口罩、護目鏡、手套、防護衣等。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

隨著疫情升溫，台中市政府警察局交通大隊，購置逾500份防疫物資，包括，口罩、防護衣、酒精、護目鏡等，並在公務車上加裝「防疫簡易盒」，提供第一線員警在執行居家檢疫任務時，遇緊急突發狀況能加強防護，交大隊長陳松寅提醒，酒精隨身攜帶消毒、勤洗手。

台中市警察局交通大隊開箱展示「防疫簡易盒」，包括有，酒精、口罩、護目鏡、手套、防護衣等，準備放置交通警察的巡邏車、大重機及一般巡邏機車上，同仁執勤時若遇居家檢疫民眾，擅自離開住居所，能在第一時間緊急備用防護外，並提供該民眾使用口罩，防護民眾及員警自身安全。

交通大隊長陳松寅表示，面對「新冠肺炎」疫情的嚴峻挑戰，第一線執勤的員警除了平時維護轄區治安及交通外，並加入防疫行列，取締酒後駕車勤務，除要求員警執勤時一律配戴口罩，攔停車輛後應與駕駛人保持適當距離，所使用的酒測器於使用前、都予以消毒清潔。

台中市警察局為加強新冠肺炎疫情防處，目前已將防疫工作列為首要任務，另3日22時起至17日24時止，「加強重要節日安全維護工作」展開，為期15天，結合警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，為治安出力。

(中時 )